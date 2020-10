AGI – Il sito turistico più famoso del Perù, il Machu Picchu, è stato riaperto dopo mesi di chiusura dettata dal coronavirus, ma per un solo visitatore: un giapponese rimasto bloccato nel Paese per mesi a causa della pandemia. “La prima persona sulla Terra che è andata a Machu Picchu dopo il lockdown sono io”, ha postato Jesse Katayama sul suo account Instagram allegando una sua foto sul sito deserto.

Jesse Katayama, a Japanese tourist who was unable to enter Machu Picchu last March and stayed in Cusco for 7 months has finally finished his trip. Jesse becomes the first international tourist to enter Machu Picchu since the quarantine began.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Riapre Machu Picchu, ma soltanto per un turista giapponese proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento