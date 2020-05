Fase 2: I centri sportivi romani al via tra piscine contingentate e attrezzi distanziati. App per prenotare un posto sul tapis roulant, termoscanner all’ingresso, mascherine, canottieri sul Tevere in solitudine su imbarcazioni monoposto, saune ancora tabù, e, in palestra, attrezzi a due metri di distanza l’uno dall’altra.

Il 25 maggio lo sport della Fase 2 riparte anche in versione indoor, con il via libera governativo a palestre e piscine (e relativi spogliatoi) dopo una settimana in cui nei circoli è stato consentito soltanto lo sport all’aperto, con il tennis e il paddle autorizzati, ma solo per giocare in singolare,

Riaprono i circoli sportivi di Roma. Ma non sarà come prima

