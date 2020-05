Riaprono in tutta sicurezza le concessionarie Toyota e Lexus

Le concessionarie e i centri di assistenza autorizzati della Rete Toyota e Lexus in Italia hanno riaperto per garantire tutti i servizi disponibili, nella massima sicurezza. La priorità del Gruppo Toyota è da sempre la salute e la sicurezza di tutti i propri clienti e di tutte le persone che lavorano nelle organizzazioni Toyota e Lexus. Per questo, è stato elaborato e condiviso con la Rete dei Concessionari un accurato Protocollo Sanitario, per garantire come sempre la migliore esperienza possibile, facendo leva sugli standard di qualità dei processi Toyota e Lexus e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

