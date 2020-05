ROMA (ITALPRESS) – “Sono in condizione di riaprire senza problemi musei, aree e parchi tecnologici e complessi monumentali; biblioteche e archivi; guide turistiche, alpine, ambientali e accompagnatori turistici; acquari con spazi espositivi al chiuso; giardini zoologici; corsi individuali delle scuole di formazione professionale come la danza, la pittura, la fotografia e altre; piccole giostre, lunapark”. Lo ha dichiarato l’assessore alla presidenza della Toscana, Vittorio Bugli, in una conferenza stampa a Firenze per illustrare l’ordinanza del presidente della Toscana, Enrico Rossi, firmata oggi. L’assessore ha poi aggiunto che “abbiamo già pronti dei protocolli sia a livello nazionale che regionale per i parchi a tema.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Riaprono lunapark e musei in Toscana, dal 3/6 rientro nelle seconde case proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento