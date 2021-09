Ribery alla Salernitana, è fatta: oggi visite mediche e firma

Di Marco D’Avenia

ROMA – Per Salerno è l’R-Day. Oggi infatti Franck Ribery è atteso in città per le visite mediche e la firma con la Salernitana. Il 38enne fuoriclasse francese ex Bayern Monaco, dopo l’esperienza alla Fiorentina, ha deciso quindi di rimanere in Italia e per farlo ha scelto la neopromossa Salernitana. I campani hanno in queste ultime ore bruciato la concorrenza del Verona, che nella fase finale della trattativa si è defilato.

