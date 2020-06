Ribery-Robben, il tandem che ha fatto sognare (e vincere) il Bayern Monaco

Franck Ribery e Arjen Robben due istituzioni dalle parti di Monaco di Baviera. Due calciatori che per il Bayern Monaco sono importanti e rappresentativi quanto il Reichstag per la Germania intera, o il Colosseo per Roma e l’Italia, giusto per dare un termine di paragone calzante. Nei dieci anni in cui il francese e l’olandese hanno vestito – insieme – la maglia dei bavaresi, il Bayern ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere, con qualche rimpianto per quella Champions persa in… continua a leggere sul sito di riferimento