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Riccardo Illy assume le deleghe di amministratore delegato di Domori
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Riccardo Illy assume le deleghe di amministratore delegato di Domori

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Milano, 29 mag. (askanews) – Riccardo Illy ha assunto le deleghe di amministratore delegato di Domori, in sostituzione di Giacomo Biviano, che resterà nel board del produttore di cioccolato e continuerà a seguire lo sviluppo delle iniziative relative ai prodotti Domori Professional. E’ quanto comunica la società controllata da Polo del gusto di cui Illy è presidente.

Contestualmente, è stato conferito ad Alberto Franzone, cooptato in sostituzione di Leonardo Felician, l’incarico di chief transformation officer, con deleghe in ambito finance, risorse umane, information technology e supply chain.

Franzone è stato managing director di Alvarez & Marsal e co-responsabile della practice italiana dal 2009 al 2024. Vanta oltre 30 anni di esperienza ai vertici aziendali, tra investment banking, investimenti in ristrutturazioni aziendali e turnaround management. Dal 2016 è CRO e COO del Gruppo Unieco, dove guida la ristrutturazione operativa, organizzativa e finanziaria.

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