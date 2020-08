Ricci: “Barcellona vulnerabile, il Napoli ha un’occasione d’oro”

Sabato il Napoli andrà a Barcellona per sfidare i blaugrana al Camp Nou, il match sarà valido per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Barcellona-Napoli, Ricci: “Gli azzurri hanno un’occasione d’oro”

Barcellona-Napoli si giocherà sabato alle 21.00 e sarà valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Una partita che vede sulla carta nettamente favoriti i blaugrana, anche in vista del risultato dell’andata (1-1). Nonostante ciò però, gli spagnoli vivono un momento di grande incertezza. Tante voci stanno disturbando Lionel Messi e company, a partire proprio dal numero 10. L’argentino è inquieto, un po’ come tutta la squadra. Anche il tecnico Quique Setien è fortemente in bilico. A ciò si aggiungono le tante assenze.

A tal proposito si è espresso il corrispondente spagnolo de La Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci, ai microfoni di Radio24 durante la trasmissione di Tutti Convocati:

Squalificati Busquets e Vidal, Arthur non c’è, Camp Nou vuoto… Il Napoli ha un’occasione per me enorme, c’è tanta incertezza, attriti vari che il Napoli deve sfruttare. Questo Barcellona è vulnerabile, poi magari Messi fa 3 gol e ciao

