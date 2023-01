Ricci (Pd): “I Comuni non hanno le risorse per affrontare i rincari dell’energia”

ROMA – “Non ci sono le risorse necessarie per l’aumento del costo energetico, ovviamente tutti noi ci auguriamo che nel 2023 il prezzo del gas cali così come i prezzo degli altri carburanti. Però è evidente che se le previsioni rimangono tali non abbiamo le risorse per far fronte all’aumento delle risorse energetiche. Questo mette a dura prova i servizi, la gran parte dei Comuni non ha ancora fatto il bilancio, e se non riusciremo ad avere le risorse necessarie rispetto all’aumento dei costi dovremo tagliare i servizi e aumentare le tasse locali. In più abbiamo un effetto negativo sul personale perchè se non abbiamo le risorse per pagare le bollette è evidente che non riusciremo ad assumere del personale. Questa è una ricaduta molto negativa sulla messa a terra del Pnrr”. Lo dice Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente Ali-Autonomie locali italiane, intervistato dall’Agenzia di stampa Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento