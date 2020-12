Riccio in conferenza: “Raggiunto obiettivo minimo in Europa, Gattuso ha avuto un problema all’occhio che va avanti da anni”

Luigi Riccio, vice allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il secondo di Rino Gattuso ha commentato il pareggio degli azzurri contro la Real Sociedad che ha qualificato entrambe le squadre ai sedicesimi di Europa League.

Riccio in conferenza

“L’obiettivo minimo in Europa League è stato raggiunto. È stato un girone difficile e duro con squadre attrezzate e forti. Ora ci concentriamo sul campionato, quando torneremo a giocare in Europa vedremo di partita in partita per superare ogni singolo turno da giocare. Abbiamo avuto le risposte giuste dal punto di vista dell’atteggiamento, è alla base di tutte le strategie. C’è stata abnegazione da parte dei calciatori, c’era bisogno di sacrificio ed attenzione viste le qualità della Real Sociedad. I calciatori hanno risposto alla grande. Gattuso ha avuto un problema all’occhio che va avanti da anni, tornerà tutto nella norma. È solo questione di giorni se non di ore. Dispiace per il gol preso, la loro pressione si era allentata e potevamo sfruttare gli spazi per segnare il 2-0. Siamo però molto contenti di esserci qualificati come primi nel girone. Siamo felici e soddisfatti per Zielinski, il mister è molto esigente nei suoi confronti. Eravamo dispiaciuti per la sua positività al Covid-19, ha faticato a tornare in condizione ed ora è ritornato ai suoi livelli. Può incidere come tanti altri su ogni partita grazie alle sue doti tecniche.

