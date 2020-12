Riccio in conferenza: “Speriamo nulla di grave per Lozano, il problema all’occhio di Gattuso è peggiorato”

Luigi Ricco, viceallenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il secondo di Rino Gattuso ha commentato la sconfitta degli azzurri contro la Lazio in campionato.

Riccio in conferenza

“Dal nostro punto di vista è stato fatto tutto poco bene, sia nel primo che nel secondo tempo. Non siamo stati solidi, siamo stati lenti e prevedibili. E’ stata una serata infelice da tutti i punti di vista, non siamo stati il solito Napoli, ma non ne facciamo un dramma. Speriamo di ripartire dalla prossima partita facendo leva sugli errori che abbiamo fatto. Dal punto di vista dell’atteggiamento la nostra squadra non ha mai tradito, è stata attenta alle richieste del mister e stasera non è stato fatto. Ci auguriamo sia stata una serata no, forse non c’era la forza di riuscire a fare le cose in un certo modo. Ci siamo innervositi perdendo palloni banali. Il mister pretende molto di più, è esigente e ci aspettiamo risposte per mercoledì. Per Lozano speriamo non sia nulla di grave, è in un momento performante. Gattuso sta combattendo con questo problema all’occhio con cui convive da tanti anni, oggi è peggiorato. Ci auguriamo che torni tutto come prima al più presto. Non aver fatto gol è una conseguenza di tutto il resto, poi che sia stata la seconda gara consecutiva senza far gol è un caso perché a Milano meritavamo di segnare. Questa sera è mancato un po’ tutto, la fase di palleggio è stata farraginosa, la fase difensiva è stata poco solida. Sarebbe facile appellarsi alle assenze, ma ci aspettavamo molto di più da quelli che sono scesi in campo stasera”.

