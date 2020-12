Riccio: “Siamo stati leggibili, molli e brutti. Niente alibi, pretendiamo di più dalla squadra”

Il Napoli subisce un brutto ko per 2-0 contro la Lazio e nonostante gli alibi per le tante assenze (Insigne, Mertens, Osimhen) non convince affatto. A parlarne è stato, nel post partita, il vice allenatore Luigi Riccio ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione di Sky Calcio Club.

Riccio: “Siamo stati leggibili, molli e brutti”

Di seguito l’intervista post partita di Luigi Riccio, vice-allenatore del Napoli:

Se Rino sta bene? Sta combattendo con questo problema all’occhio. Ne avrà ancora per qualche giorno, poi ritornerà come prima. Si scusa per l’assenza

Su Lozano

Ha preso un brutto colpo sulla caviglia sinistra. Speriamo che non sia nulla di grave

Sulla partita

Siamo stati pochi brillanti. Eravamo leggibili in tutte le nostre giocate. Poi abbiamo perso tantissimi palloni, lì dove la Lazio fa male e riparte con qualità. Siamo dispiaciuti perché abbiamo perso una partita male contro una nostra diretta avversaria ma dobbiamo restare lucidi e non fare drammi. Siamo stati davvero brutti, leggeri, molli. Abbiamo bisogno subito di riprenderci già da mercoledì

Sui centrocampisti centrali

Come vengono scelti? Bakayoko gioca molto ma anche Demme ha dato tante risposte, volevamo farlo rifiatare perché spende tantissimo nelle sue gare. Volevamo sfruttare la qualità di Fabian e Zielinski alle spalle di Escalante, purtroppo eravamo troppo lenti, non eravamo mai lucidi negli ultimi trenta metri

Sul contraccolpo psicologico post Inter-Napoli

Sarebbe troppo facile cercare alibi in questo momento. Noi ci aspettiamo di più. La nostra è una squadra seria che ha tanta abnegazione in quello che fa ma oggi non è riuscita ad arrivare ai suoi soliti standard. È una squadra che fa le cose per bene ma questa sera non ci è riuscita

Sul gol di Immobile

Troppo facilmente Marusic ha messo il cross, ci sono arrivati troppo leggeri. Il giocatore ha avuto tutto il tempo di fare il cross bene, di calibrarlo. Poi è chiaro che si poteva marcare meglio, stringere di più… ma il problema è sulla facilità con cui è arrivato al cross Marusic

