ricerca,-al-via-iscrizioni-per-visitare-impianti-sogin-e-nucleco

Nel centro ricerche Casaccia di Roma

Roma, 3 set. (askanews) – Sogin ha aperto oggi le iscrizioni su www.sogin.it per visitare, venerdì 27 settembre, gli impianti nucleari Sogin e Nucleco presenti nel centro ricerche Enea, alle porte di Roma.

L’evento è realizzato nell’ambito del programma di attività promosse dalla Società in occasione della Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, dedicata quest’anno ai novant’anni dalla scomparsa di Maria Sklodowska Curie, pioniera nel campo della radioattività.

Sono previsti due percorsi di visita, ciascuno della durata di circa un’ora: il tour Sogin all’interno delle celle calde dell’impianto Opec-1, oggi in dismissione, nel quale furono svolte le prime attività di ricerca italiane sugli elementi di combustibile nucleare, dove si potranno vedere alcune attrezzature utilizzate nelle attività di decommissioning; il tour nei laboratori e impianti della controllata Nucleco, dove vengono gestiti i rifiuti radioattivi prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari italiani e dalle attività svolte ogni giorno nei settori della medicina, dell’industria e della ricerca.

Per i visitatori sarà un’occasione unica per assistere a esperimenti e dimostrazioni scientifiche e conoscere il lavoro che i tecnici Sogin e Nucleco svolgono, in massima sicurezza, per gestire gli impianti nucleari e i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel Deposito Nazionale.

I tour di visita accoglieranno complessivamente 150 persone. Per partecipare è necessario iscriversi su www.sogin.it entro domenica 22 settembre e fino ad esaurimento posti. Per consentire la più ampia partecipazione, è possibile prenotarsi a un solo percorso, scegliendo uno dei turni programmati fra le 16.00 e le 20.30, inserendo i propri dati personali e caricando una copia del proprio documento di identità. Al tour Nucleco potranno accedere, se accompagnati, anche i minori dai sei anni in su.

Nel corso degli eventi per la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, venerdì 27 e sabato 28 settembre, Sogin sarà presente con uno spazio espositivo anche al NET Village presso la Città dell’Altra Economia a Roma, nell’ambito del progetto NET – ScieNcE Together, a cui la Società aderisce insieme ai principali Enti pubblici di ricerca e Università del nostro Paese per diffondere la cultura scientifica.

Attraverso l’esposizione di modelli in scala del reattore e dell’edificio turbina della centrale di Caorso (Piacenza), ai partecipanti sarà illustrato il funzionamento di una centrale nucleare e come avviene il suo smantellamento in sicurezza e, con giochi e dimostrazioni, saranno condotti alla scoperta della radioattività.

La rinnovata adesione di Sogin e Nucleco alla Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici conferma l’impegno del Gruppo nella divulgazione scientifica e nella diffusione della conoscenza fra i cittadini.