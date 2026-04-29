mercoledì, 29 Aprile , 26

Trentenne italiano ucciso a Ibiza, è stato accoltellato davanti a un locale

(Adnkronos) - Un italiano di 30 anni sarebbe...

Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani

(Adnkronos) - È terminata con i saluti romani...

Ripescaggio Italia ai Mondiali, Gravina: “Mi sembra idea fantasiosa e vergognosa”

(Adnkronos) - "Il ripescaggio dell'Italia ai mondiali mi...

Putin sente Trump, Cremlino: “Russia pronta a tregua con Ucraina per Giorno della vittoria”

(Adnkronos) - Lunga telefonata, oggi, tra Vladimir Putin...
HomeAttualitàRicerca, ENEA, insediato il nuovo Consiglio Tecnico-Scientifico
ricerca,-enea,-insediato-il-nuovo-consiglio-tecnico-scientifico
Ricerca, ENEA, insediato il nuovo Consiglio Tecnico-Scientifico
Attualità

Ricerca, ENEA, insediato il nuovo Consiglio Tecnico-Scientifico

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 29 apr. (askanews) – Si è insediato il nuovo Consiglio Tecnico-Scientifico (CTS) dell’ENEA, composto da quattro componenti esterni, selezionati da una Commissione tra 69 candidati, e da due interni, eletti dai colleghi ricercatori e tecnologi. Presieduto dalla Presidente ENEA Francesca Mariotti per garantire unitarietà di indirizzo, il CTS fornisce supporto strategico e consultivo alle attività tecnico-scientifiche dell’Agenzia.

I quattro componenti esterni sono: Massimiliano Atelli (professore associato di Diritto amministrativo all’Università Mercatorum di Roma, ex magistrato della Corte dei conti); Gianfranco Caruso (professore ordinario Impianti nucleari e direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed energetica presso Sapienza, Università di Roma), Silvia Grandi (dirigente della Pubblica Amministrazione, professoressa di Geografia politico-economica all’Università di Bologna); Anna Laura Pisello (professoressa ordinaria di Fisica Tecnica Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia). I due membri interni sono Arianna Latini (Dipartimento ENEA Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei sistemi produttivi e territoriali) e Alberto Previti (Dipartimento ENEA Nucleare).

Il CTS si distingue per l’elevato profilo scientifico e la trasversalità delle competenze, in linea con le aree strategiche di attività dell’Agenzia. Significativa, inoltre, la presenza delle donne (quattro su sette), a conferma dell’impegno dell’ENEA nel valorizzare le competenze femminili e promuovere l’equilibrio di genere ai vertici dell’organizzazione.

“Con questa nomina, ENEA rafforza il proprio sistema di governance tecnico-scientifica, puntando su competenze di alto profilo e su un approccio multidisciplinare alle grandi sfide della ricerca, dell’innovazione e della sostenibilità”, ha dichiarato la Presidente Mariotti al momento dell’insediamento.

Previous article
Ripescaggio Italia ai Mondiali, Gravina: “Mi sembra idea fantasiosa e vergognosa”
Next article
Salvini motiva i suoi: possiamo vincere, serve legge con premio

POST RECENTI

Attualità

Infn: Satellite Dampe svela nuovi dettagli sui raggi cosmici

Roma, 29 apr. (askanews) – Una nuova caratteristica nello spettro energetico dei raggi cosmici è stata rivelata da DAMPE (Dark Matter Particle Explorer), una missione...
Attualità

Fed conferma i tassi, Powell: resto nel Board anche dopo fine presidenza

Roma, 29 apr. (askanews) – Alla sua ultima conferenza stampa da presidente della Federal Reserve, Jerome Powell ha ribadito in maniera risoluta la difesa dell’indipendenza...
Attualità

Salvini motiva i suoi: possiamo vincere, serve legge con premio

Milano, 29 apr. (askanews) – Matteo Salvini prova a motivare i leghisti, in un contesto internazionale difficile, con una crisi sistemica alle porte, e con...
Attualità

Fed, Powell scherza con i giornalisti: “Non ci vediamo la prossima volta”

Roma, 29 apr. (askanews) – "Grazie a tutti. Non ci vediamo la prossima volta". (I won’t see you next time). È la battuta con cui...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.