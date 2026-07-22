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Richiamati integratori di moringa, l’alert per rischio salmonella
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Richiamati integratori di moringa, l’alert per rischio salmonella

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(Adnkronos) – Alert del ministero della Salute su alcuni integratori di moringa a rischio salmonellosi. “La rete Infosan, in data 20 luglio 2026, ha informato i propri punti di contatto, compresa l’autorità Italiana, del richiamo di vari integratori alimentari contenenti polvere di foglie di moringa, correlati ad un focolaio di salmonellosi che ha coinvolto diversi Stati americani”, recita l’avviso pubblicato sul sito del dicastero. 

 

 

Nel dettaglio, “la ditta Total Nutrition Inc. ha richiamato: Capsule di Moringa 100% biologica da 1.200 mg a marchio TNVitamins, lotto 2800, scadenza 02/2028; Moringa in polvere 100% a marchio TNVitamins, lotto 2782, scadenza 05/2028; Capsule di Moringa ‘Ultra Potent Complete Green Superfood’ da 10.000 mg (120 capsule) a marchio TNVitamins: lotti 2507199 (scad. 09/2027), 2512-304 (scad. 02/2028), 2793 (scad. 02/2028), 2748 (scad. 07/2027), 2725 (scad. 04/2027) e 2503104 (scad. 04/2027); Moringa ‘Complete Green Superfood Ultra Potent’ da 10.000 mg (120 capsule) a marchio Doctor’s Pride: lotti 2507199 (scad. 09/2027), 2748 (scad. 07/2027) e 2725 (scad. 04/2027). Ulteriori informazioni sui prodotti richiamati sono riportate sul sito fda.gov – Total nutrition Inc”.  

Inoltre, “la ditta Why Not Natural ha richiamato: Capsule di Moringa biologica pura ‘Green Superfood’ a marchio Why Not Natural, con lotto n. A25G051 e data di scadenza 07/2028 indicata sul fondo del flacone. Ulteriori informazioni sul prodotto richiamato sono riportate sul sito fda.gov – Why not natural”. Ancora, “la ditta Superfoods, Inc. DBA as Live it Up ha richiamato: tutti gli integratori alimentari in polvere ‘Super Greens’ a marchio Live it Up, inclusi i gusti originale e frutti di bosco, con lotti che iniziano con la lettera ‘A’, e tutti i prodotti in bustine monodose (stick pack) con date di scadenza comprese tra 08/2026 e 01/2028. Ulteriori informazioni sui prodotti richiamati sono riportate sul sito fda.gov – Superfoods”. 

 

 

Il ministero precisa che “gli integratori alimentari oggetto di richiamo sono stati venduti principalmente online, sui siti web delle aziende TNVitamins, Doctor’s Pride, Live it Up e Why Not Natural, nonché su altre piattaforme tra cui Amazon, eBay e Walmart. Poiché i consumatori potrebbero avere in casa tali integratori, si raccomanda di non consumarli né cederli ad altri”. 

 

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