Riciclaggio internazionale, 2 arresti e 19 denunce

La Guardia di finanza di Como ha arrestato due persone, denunciato altre 19 per riciclaggio internazionale e sequestrato 36 chili d’oro, in forma di lingotti o di sterline da investimento, denaro contante per 660 mila euro e 5 auto. Smascherata banda dedita al riciclaggio dei proventi dei delitti tributari e del commercio abusivo di oro, mediante il trasferimento di valuta in contanti nonche’ di oro da investimento coniato in monete, da e per la Svizzera. vbo/com

