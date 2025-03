“Ricomincio da me”: esperienza immersiva di benessere psicofisico 

Un evento della Global House delle Donne – Articolo 3 di ActionAid in collaborazione con la Scuola di Cinema di Napoli, nell’ambito della Rassegna Marzo Donna del Comune di Napoli.

Venerdì 28 marzo 2025 dalle ore 15:00 alle 18:00 presso il Palazzetto Urban, Via Concezione a Montecalvario, 26, Napoli.

“Ricomincio da me”: un’esperienza immersiva di benessere psicofisico dedicata alle donne, con l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto, condivisione e crescita personale.

L’evento nasce dalla volontà di accompagnare le partecipanti in un percorso di esplorazione e riscoperta di sé, attraverso metodologie multidisciplinari che intrecciano psicologia cognitiva, saperi e pratiche tradizionali e arte del fare creativo. Un viaggio emozionale, fisico e spirituale per prendere consapevolezza delle proprie radici, emozioni e potenzialità.

Durante l’incontro, le partecipanti saranno guidate attraverso attività esperienziali che favoriranno un contatto profondo con il proprio mondo interiore. Il percorso si articolerà in diverse fasi, tra cui momenti di introspezione, esperienze corporee e laboratori creativi.

In particolare, verranno utilizzati strumenti tratti dalla psicologia per comprendere meglio sé stesse, pratiche di medicina olistica per ristabilire il proprio equilibrio e rintracciare la strada per il benessere e tecniche artistiche per dare forma alla propria espressione personale.

L’evento si inserisce nella visione della Global House delle Donne – Articolo 3, che da luglio ha avviato un polo di ascolto attivo presso l’ufficio di ActionAid, sito in via San Carlo n. 32, disponibile ogni martedì dalle 10:30 alle 16:30.

Inoltre, il progetto prevede un programma di attività, corsi, incontri di networking, percorsi laboratoriali ed esperienziali, tutti finalizzati a promuovere il benessere e l’autodeterminazione femminile attraverso approcci interdisciplinari e inclusivi.

L’iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione per ribadire l’importanza di creare spazi di confronto e crescita per tutte le donne, valorizzando le diverse tecniche e metodologie che possono contribuire al benessere psicofisico.