ricomincio-dal-metropolitan”:-napoli-celebra-massimo-troisi

Nel segno dell’attore e regista, da domenica 29 marzo, la festa per il primo anno di riapertura dello storico cinema di via Chiaia

Napoli – Esattamente un anno fa il Cinema Metropolitan di Via Chiaia veniva restituito alla città di Napoli, rinnovato nella gestione e nella struttura. Per celebrare questo primo anniversario, Circuito Cinema in collaborazione con la Film Commission Regione Campania inaugura la rassegna “Ricomincio dal Metropolitan”, un omaggio a Massimo Troisi che vedrà la partecipazione di prestigiosi testimoni del suo cinema, tra cui Lello Arena, Mario Martone, Cinzia TH Torrini, Silvia Scola, Mauro Berardi e Gaetano Daniele.

La serata inaugurale si terrà domenica 29 marzo (ore 21) con la proiezione della versione restaurata de “Il Postino” di Michael Radford con Massimo Troisi, Philippe Noiret, Maria Grazia Cucinotta.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria del produttore Gaetano Daniele insieme a Titta Fiore e Maurizio Gemma, rispettivamente presidente e direttore della Film Commission Regione Campania. Ultimo commovente testamento artistico di Troisi, il film rimane un simbolo della poesia come riscatto, celebrato internazionalmente con cinque candidature e una vittoria agli Oscar.

Il viaggio nel mito prosegue poi ogni lunedì fino al 4 maggio con una programmazione di tredici titoli (biglietto 5 euro), occasione unica sul grande schermo per scoprire o riscoprire opere diventate patrimonio del cinema italiano.

Da lunedì 30 marzo inizieranno i doppi appuntamenti: alle 18:30 sarà proiettato il cult “No grazie, il caffè mi rende nervoso”, introdotto dal regista Lodovico Gasparini, seguito alle 21 dall’iconico “Scusate il ritardo”.

Il calendario di aprile si preannuncia ricchissimo: a partire da lunedì 6 con l’irresistibile coppia Troisi-Benigni in “Non ci resta che piangere”, preceduto da “FF.SS.” di Renzo Arbore.

Le settimane successive esploreranno le diverse sfumature della carriera di Troisi, dalle collaborazioni internazionali come “Hotel Colonial” di Cinzia TH Torrini con Massimo Troisi, John Savage, Robert Duvall, (13 aprile) alle grandi opere dirette da Ettore Scola, tra cui “Splendor” e “Che ora è?”, quest’ultimo valso a Troisi e Marcello Mastroianni la Coppa Volpi a Venezia.

Non mancheranno i sodalizi musicali con Pino Daniele in “Le vie del Signore sono finite” e “Pensavo fosse amore… invece era un calesse”. La chiusura della rassegna, prevista per il 4 maggio, sarà affidata al documentario di Mario Martone “Laggiù qualcuno mi ama”, un ritratto appassionato che attraversa archivi e testimonianze inedite.

Oltre al valore artistico della proposta, il Cinema Metropolitan conferma la sua eccellenza tecnologica e strutturale con l’utilizzo delle nuove poltrone ergonomiche ispirate al design di Charles e Ray Eames e all’apertura della sala Atmos di nuova generazione, dotata di audio tridimensionale, schermi ad alta luminosità e capacità di proiezione in 70mm. Info: www.circuitocinema.com