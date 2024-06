riconoscimento-dello-stato-di-palestina,-venerdi-la-consegna-delle-firme-in-senato

di Vittorio Di Mambro e Sausan Khalil

ROMA – “Ce l’abbiamo fatta. Abbiamo raccolto le firme necessarie per presentare in Parlamento la legge di iniziativa popolare che chiede all’Italia di riconoscere lo Stato di Palestina“. Lo annuncia Alessandro Di Battista sui social, spiegando che “le leggi di iniziativa popolare sono un meraviglioso esempio di democrazia e i parlamentari dovrebbero essere obbligati a discuterle. In un momento drammatico per le democrazie occidentali, raccogliere decine di migliaia di firme certificate è un segnale importante. Ringrazio con tutto il cuore i volontari dell che hanno permesso tutto questo. Consegneremo le firme in Senato venerdì 28 giugno. L’appuntamento è alle 13 in Piazza Vidoni”.

IL SOSTEGNO DI CUBA LA SUDAFRICA

L’annuncio di Di Battista arriva all’indomani dell’annuncio di Cuba di voler sostenere il Sudafrica nel processo contro Israele, avviato alla Corte internazionale di Giustizia (Icj). La decisione, è stata annunciata tramite una nota dal ministero degli Esteri cubano: “Sostenere e contribuire il più possibile a legittimare gli sforzi internazionali per porre fine al genocidio commesso contro il popolo palestinese, come risultato dell’uso sproporzionato e indiscriminato della forza da parte di Israele”

