riconoscimento-palestina,-al-bano:-dare-a-tutti-stessi-diritti

“Non vedo perché a un mondo sì e all’altro viene negato”

Roma, 31 lug. (askanews) -“La Palestina esiste da millenni, non vedo perché non debbano dare la potenzialità a questo Paese di autogestirsi, perché no? Così è come è successo per i fratelli israeliani. Non vedo perché a un mondo sì e all’altro viene negato. Gli stessi diritti per tutti, sacrosanti diritti”.Così Al Bano, rispondendo a una domanda a margine della proposta di candidatura per il premio Nobel per la Pace ai bambini di Gaza alla Camera, un’iniziativa promossa dall’associazione ‘L’isola che non c’è’ (alla quale aderiscono oltre 320 personalità provenienti dal mondo accademico, ecclesiale, della ricerca, della sanità, della cultura, e della politica).