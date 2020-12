Ricorso Juventus-Napoli, ecco il testo ufficiale del Collegio di Garanzia del CONI

Accolto, dopo 79 giorni, il ricorso del Napoli al Collegio di Garanzia del Coni: gli azzurri vincono la battaglia, un vero e proprio Davide contro Golia. La gara con la Juve si rigiocherà e, di conseguenza, tolto agli azzurri il punto di penalizzazione in classifica. Il CONI ha pubblicato il testo ufficiale di risposta alla sentenza iniziale. Possiamo leggere infatti l’eliminazione senza rinvio della prima decisione che aveva messo in ginocchio la squadra di Gattuso ed il suo Presidente.

Di seguito il testo ufficiale della decisione del Collegio di Garanzia del CONI su Juventus-Napoli, pubblicato questo pomeriggio poco prima delle 6. Il tutto dopo l’ultima udienza di questa mattina.

Il Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi oggi, ha accolto il ricorso presentato dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la decisione Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica.