Ricorso Juventus-Napoli, l’avv. Chiacchio: “Stasera sapremo, ci sono tre possibili soluzioni”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto l’avvocato Eduardo Chiacchio sul ricorso per Juventus-Napoli. È in corso al CONI l’udienza, che avrà il suo verdetto già questa sera.

Chiacchio sull’udienza per il ricorso Juventus-Napoli

“La sentenza arriverà in serata, per le motivazioni serviranno una quindicina di giorni. Non credo sarà un dibattimento lungo, c’è una sola parte in causa. Verranno sentiti i legali del calcio Napoli e poi il Collegio di Garanzia darà la sentenza dopo una riunione. De Laurentiis parlerà? In questo procedimenti quasi mai verrà concesso. Qualora lo si volesse ascoltare gli si darà la possibilità di parlare per qualche minuto.

Sensazioni? Io ritengo che ci siano tutte le condizioni per cui si possa giungere a un risultato. Ci sono tre possibilità: accoglimento senza rinvio, accoglimento con rinvio e rigetto. Anche altre sentenze su casi analoghi potrebbero dare una mano”.

