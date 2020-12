Ricorso Juventus-Napoli, un precedente fa sperare nel ribaltamento della sentenza. L’episodio

Il Napoli è in attesa ancora di capire la piega che prenderà il ricorso, questa volta al CONI, contro la sentenza relativa alla gara non disputatasi lo scorso 3 ottobre contro la Juventus.

In base a quanto riferisce La Repubblica un ribaltamento della situazione può ancora essere atteso. Il passato, infatti, regala un esempio a tal proposito:

L’impianto è stato già ribaltato dal giudice in occasione di Salernitana-Reggiana, non disputata per i 18 casi Covid tra gli emiliani. La penalizzazione non c’è stata per la Reggiana (una vittoria dell’avvocato napoletano Eduardo Chiacchio) e questo potrebbe essere un precedente a favore della società azzurra. Martedì la decisione definitiva.