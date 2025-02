Ricostruito il volto di un bimbo di 10 mesi affetto da malattia rarissima

GENOVA – Delicato intervento di ricostruzione del volto di un bimbo genovese di dieci mesi, affetto da una rarissima malformazione facciale, realizzato con successo all’ospedale Gaslini di Genova, da un’équipe composta da esperti dell’istituto pediatrico e dell’ospedale Galliera. Il bambino presentava una forma molto rara di schisi facciale, la cui incidenza è inferiore a un caso su un milione di nati: si tratta di un difetto congenito che origina dal labbro superiore e che va a coinvolgere l’osso mascellare, lo zigomo, il naso e l’orbita, con conseguente asimmetria di posizione dei bulbi oculari. Per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento chirurgico è stata richiesta anche la collaborazione di Fabio Mazzoleni, esperto europeo di chirurgia cranio-maxillo-facciale pediatrica in servizio al San Gerardo dei Tintori di Monza.

PRESTO IN CURA ANCORA PRIMA DI NASCERE

“Questo piccolo paziente è stato preso in cura a partire dalla diagnosi prenatale- spiegano Marco Gramegna, coordinatore del Centro malformazioni complesse e rare, e Giuseppe Signorini, direttore della Chirurgia maxillo facciale e plastica ricostruttiva del Galliera- siamo estremamente soddisfatti per la riuscita dell’intervento. Tutto questo è stato possibile grazie al coordinamento delle migliori competenze del Galliera e del Gaslini, che confermano di poter dare risposta di massimo livello anche alle più rare condizioni cliniche”. Nicola Laffi, direttore di Odontostomatologia e ortodonzia pediatrica del Gaslini, aggiunge che “il paziente ha riacquistato una corretta morfologia del volto, premessa fondamentale per uno suo sviluppo armonico e per il ripristino fisiologico di tutte le funzioni alterate fino a oggi dalla malformazione. È possibile che si rendano necessari ulteriori interventi negli anni. Come tutti i bambini con patologie complesse, anche questo paziente continuerà a essere seguito al Gaslini”.

