ricoverato-in-gravi-condizioni-l’ex-sindaco-di-new-york-rudy-giuliani

ROMA – “Il nostro favoloso Rudy Giuliani, un vero guerriero e il miglior sindaco della storia di New York, è in ospedale in condizioni critiche. Che tragedia il fatto che sia stato trattato così male dai democratici. Aveva ragione su tutto”, ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Rudy Giuliani si trova attualmente in ospedale, dove versa in condizioni critiche ma stabili.

“Il sindaco Giuliani è un combattente che ha affrontato ogni sfida della sua vita con una forza incrollabile, e sta lottando con la stessa intensità di forza mentre parliamo”, ha dichiarato in un comunicato stampa il suo portavoce Ted Goodman su X. Il comunicato, però, non specifica il motivo del ricovero in ospedale dell’81enne. Giuliani era già stato ricoverato in ospedale ad agosto in seguito a un incidente stradale nel New Hampshire, a seguito del quale ha riportato una frattura vertebrale.

Giuliani è l’ex avvocato personale di Trump e la guida di New York dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 gli è valsa il soprannome di “sindaco d’America”.

(Foto da rudygiuliani.com)

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