Ricoverato per Covid il capitano centenario (e baronetto) Tom Moore

AGI – Il capitano Tom Moore è in ospedale per Covid-19. Lo hanno annunciato i familiari su Twitter. Il capitano, veterano dell’esercito britannico, aveva festeggiato i suoi 100 anni il 20 aprile scorso con un ‘walk-in’ nel suo giardino, sperando di raccogliere 1.000 sterline per il servizio sanitario nazionale.

Alla fine, ha raccolto oltre 30 milioni di sterline in donazioni, è stato primo nella hit parade inglese ed e’ stato promosso ‘sul campo’ al grado di colonnello e insignito dalla regina Elisabetta del titolo di Baronetto.

Oggi il ricovero per coronavirus: “voglio aggiornarvi sul fatto che oggi 31 gennaio mio padre e’ stato ricoverato in ospedale.

