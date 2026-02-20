venerdì, 20 Febbraio , 26

Dentro la mente di un negoziatore di ostaggi. Finucci racconta Michael Tsur

(Adnkronos) - Ci sono libri che spiegano un...

Milano Malpensa, una pista chiude per due mesi: voli spostati a Linate

(Adnkronos) - Chiude per quasi due mesi una...

Acca Larenzia, tutti prosciolti dal gup per i saluti romani

(Adnkronos) - Il gup di Roma ha prosciolto...

Da Alyssa Milano a Sharon Stone, Hollywood in lutto per Eric Dane

(Adnkronos) - La notizia della scomparsa di Eric...
rider-sfruttati,-glovo-replica:-“procura-non-ha-ordinato-di-assumerne-40.000”
Rider sfruttati, Glovo replica: “Procura non ha ordinato di assumerne 40.000”

Rider sfruttati, Glovo replica: “Procura non ha ordinato di assumerne 40.000”

DALL'ITALIA E DAL MONDORider sfruttati, Glovo replica: "Procura non ha ordinato di assumerne 40.000"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Procura non ci ha ordinato di assumere 40mila rider e dimostreremo che vengono pagati in modo equo. Così la società Glovo in una nota all’indomani della notizia della convalida del commissariamento.  

 

“Ieri il Tribunale di Milano ha confermato la nomina di un amministratore giudiziario. È importante chiarire che né il Tribunale né la Procura hanno ordinato a Glovo di assumere 40.000 rider, contrariamente a quanto riportato in modo inesatto da alcune ricostruzioni mediatiche”, si legge nella nota. 

“Glovo prende atto della nomina dell’amministratore ed è impegnata a fornire all’indagine in corso tutti i fatti e i dati rilevanti, che dimostreranno come i rider ricevano un compenso equo e pienamente conforme a tutti i requisiti di legge. L’azienda ribadisce la propria disponibilità a collaborare in modo costruttivo con le autorità nel corso di tutto il procedimento”, conclude. 

 

Il giudice di Milano Crepaldi ha convalidato il provvedimento di controllo giudiziario emesso, in via d’urgenza, dal pubblico ministero Paolo Storari, che aveva disposto il controllo giudiziario della società Foodinho, srl che gestisce operativamente la piattaforma di delivery Glovo. 

Al centro dell’inchiesta, il presunto caporalato messo in atto contro i rider, oltre 40mila impiegati in tutta Italia, ai quali sarebbero state corrisposte paghe “sotto la soglia di povertà”, in particolare “inferiori fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva” 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.