Riecco Fedez con un cane (che sembra Paloma ma non lo è). E spunta la foto con la flebo

BOLOGNA – Dopo un’assenza dai social di quasi due settimane, Fedez riappare sui social. E di fatto, con una foto, conferma di essere effettivamente stato male. Infatti in una delle dieci immagini postate su Instagram negli scorsi minuti si vede il rapper con una flebo all’interno di una struttura ospedaliera, dove il rapper sembra trovarsi negli spazi allestiti nei pronto soccorso per accogliere i pazienti (ci sono le tendine bianche di lato). Fedez non si smentisce in sarcasmo e ironia, dal momento che la frase che accompagna le foto è questa: “Inserisci frase motivazionale a caso”.

IL NUOVO CANE

Flebo a parte, la novità è che il rapper ha preso un cane. Che assomiglia molto a Paloma, il golden retriever che i Ferragnez avevano preso insieme diversi mesi prima della rottura nella casa di City Life da cui il rapper se ne è andato a metà febbraio. Alcuni fan in prima battuta pensano si tratti proprio della cucciolona di famiglia. Ma ad uno sguardo attento si nota che il cane non è Paloma. Il pelo sembra più scuro di quello di Paloma e forse potrebbe non essere un golden retriever. Quindi o il cane è di un amico, oppure il rapper (come sembra) ha preso un nuovo cane.

Nelle immagini del post si vede Fedez in diverse situazioni col nuovo amico a quattro zampe: sono insieme in macchina (e diversi fan si interrogano su alcune tracce che ahimè sembrerebbero di vomito – del cane- sul sedile) e poi si vedono insieme anche in alcuni scatti casalinghi. Si vede ad esempio Fedez abbracciato al cane (a cui mette perfino degli occhiali da sole arancioni) mentre è sdraiato sul divano della nuova casa che ha preso in affitto vicino al Castello sforzesco in centro a Milano.

Per il resto, nelle successive immagini si vede Fedez alle prese con l’area Freestyle del Comune di Rozzano, il paese di cui è originario. Area per skate che è stata realizzata, si legge nel cartello di fianco a cui posa il rapper, “realizzato con il contributo di Fedez”. Dei bambini non c’è traccia, ma del resto sono ormai alcune settimane che nè Fedez nè Chiara Ferragni pubblicano più alcuna foto di Leone e di Vittoria, certamente per questioni legate ad accordi (o battaglie) legali.

