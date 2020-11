Rielette Ocasio-Cortez e le altre stelle di ‘The Squad’

AGI – Alexandria Ocasio-Cortez guida la carica della ‘Squad’ di deputate progressiste, tutte rielette alla Camera dei rappresentanti in questa tornata elettorale. La 31enne ha ottenuto quasi il 69% di preferenze nel 14mo distretto di New York, battendo il repubblicano John Cummings che si è fermato al 30,6%.

Insieme a lei sono state confermate le altre stelle nascenti dell’ala liberal dei democratici: Ilham Omar, la prima deputata col velo che si è imposta in Minnesota, Rashida Tlaid in Michigan e Ayanna Pressley in Massachusetts.

“Grazie al Bronx e al Queens per avermi rieletto nonostante i milioni di dollari spesi per batterci e per avermi dato fiducia per rappresentarvi di nuovo”,

