Rifiuti: Albo gestori, digitalizzazione è grande sfida

Presidente Gizzi: “Bene sperimentazione Rentri, obiettivo è sistema efficiente”

“Investire nella digitalizzazione per la movimentazione, il trasporto e la gestione delle autorizzazioni nel settore dei rifiuti rappresenta una grande sfida che come Albo nazionale dei gestori ambientali stiamo affrontando efficacemente investendo nella ulteriore professionalizzazione e nella qualifica del personale tecnico”.

Lo ha detto Daniele Gizzi, presidente dell’Albo nazionale gestori ambientali, nel corso dell’annuale convegno che quest’anno si svolge al quartiere fieristico di Rimini nell’ambito di Ecomondo. “Il Recer, il nuovo registro telematico per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate, e il Rentri, il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, sono strumenti inseriti nella strategia nazionale per l’economia circolare del ministero per la Transizione ecologica. Al contrario del Sistri, che aveva costi insostenibili, il Rentri non prevede supporti hardware ma solo software. A luglio è partita la sperimentazione che ha coinvolto 250 imprese, e a novembre si farà il punto. Al momento i risultati sono soddisfacenti: bisogna andare avanti su questa strada ed è auspicabile che il decreto che verrà emanato possa tener conto delle indicazioni provenienti dalla sperimentazione, così da rendere subito efficiente il sistema. L’Albo, collocato all’interno del ministero per la Transizione ecologica, fornisce supporto tecnico operativo in questo fondamentale processo di innovazione che è strategico punto di incontro tra transizione digitale ed ecologica”.

Ilde Gaudiello, della direzione economia circolare del Mite, ha sottolineato che “l’Albo svolge una preziosa funzione di supporto a questa infrastruttura che è il Registro, attualmente in fase di sperimentazione. Si tratta di un sistema che prevede il coinvolgimento diretto delle imprese, non calato dall’alto. Il percorso della tracciabilità è ormai delineato, manca solo l’ultimo passaggio di definitivo coordinamento con il quadro normativo. Le previsioni di successo per il 2022 sono in linea con le previsioni del Pnrr, e noi ci stiamo facendo trovare pronti”.

Il Segretario dell’Albo Pierluigi Altomare ha annunciato l’istituzione di una borsa di studio, promossa dalle Associazioni del Comitato nazionale, dedicata allo storico presidente dell’Albo Eugenio Onori, recentemente scomparso, indirizzata a professionisti neolaureati che vogliano affrontare i temi del trasporto, della raccolta e, in generale, della gestione dei rifiuti. Saranno inizialmente coinvolte le Università Sapienza di Roma e Cà Foscari di Venezia. I master partiranno a febbraio del prossimo anno.

L’articolo Rifiuti: Albo gestori, digitalizzazione è grande sfida proviene da Notiziedi.

