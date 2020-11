Rifiuti di ogni tipo a Bellolampo, Norata “I palermitani ci aiutino”

PALERMO (ITALPRESS) – Materassi matrimoniali, frigoriferi pieni di copertoni, motorini, autoclavi, sportelli, parti di auto e anche un’urna cineraria. Questo quello che hanno trovato gli addetti della Rap tra i rifiuti giunti nella discarica palermitana di Bellolampo. Rifiuti che, prima di essere inseriti nel TMB (impianto di trattamento meccanico biologico) devono essere selezionati manualmente dagli operatori. Un processo che per ovvie ragioni rallenta e complica di parecchio il lavoro per riuscire a smaltire il tutto. “La grave emergenza sanitaria che siamo vivendo in città – spiega il presidente della Rap, Giuseppe Norata – ci costringe, ancora una volta, a rivedere i percorsi organizzativi e lavorativi di tutta la filiera,

