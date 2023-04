Rifiuti, Gualtieri ai cittadini di Rocca Cencia: resta trasferenza

Il sindaco durante l’incontro: è un’attività che non ha impatto

Roma, 5 apr. (askanews) – “Aspettavamo da tempo l’atto di dissequestro per la chiusura definitiva dell’impianto. Per correttezza abbiamo atteso di avere la certezza che l’atto di dissequestro fosse firmato. È stato notificato oggi. Abbiamo così annunciato la chiusura del Tmb di Rocca Cencia”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nell’incontro con associazioni e comitati del quartiere che da anni si battono per la chiusura dell’impianto.

“Non sarebbe stato possibile lo scorso anno – ha sottolineato il sindaco -. Dal primo gennaio di quest’anno, e poi a regime, abbiamo un nuovo sistema di sbocchi che abbiamo negoziato, sia all’estero che in Italia. Ci siamo predisposti alla chiusura del Tmb quando il sistema era ormai a regime da quasi un mese. Appena le condizioni necessarie a non bloccare la raccolta si sono determinate abbiamo annunciato la chiusura”.

Nell’area resterà attivo il sistema di trasferenza, il tritovagliatore e la filmatura dei rifiuti che li prepara per l’invio: “Un impianto totalmente diverso – ha assicurato Gualtieri ai cittadini – Basta andare ad Acilia o in altri luoghi dove ci sono siti di trasferenza per vedere che ci sono passaggi che non determinano il trattamento e deposito dei rifiuti, è un’attività che non ha impatto. Non è un Tmb che ha una fossa in cui permane una parte del rifiuto e che determina gli odori”.

