venerdì, 21 Novembre , 25

Malattie rare, Pasinelli (Arisla): “Una cura diversa per ogni tipo di Sla”

(Adnkronos) - "La Sla è una patologia eterogenea:...

Assilea, Giuseppe Schlitzer nuovo direttore generale

(Adnkronos) - Il Consiglio di amministrazione di Assilea,...

Neurologo Habetswallner: “Miastenia difficile da diagnosticare”

(Adnkronos) - "In alcuni casi la miastenia gravis...

Miastenia, neurologo Maggi”Efficaci le nuove terapie”

(Adnkronos) - "Negli ultimi anni abbiamo terapie innovative...
rifiuti,-moratti:-“modello-italiano-del-riciclo-e-esempio-in-europa”
Rifiuti, Moratti: “Modello italiano del riciclo è esempio in Europa”

Rifiuti, Moratti: “Modello italiano del riciclo è esempio in Europa”

DALL'ITALIA E DAL MONDORifiuti, Moratti: "Modello italiano del riciclo è esempio in Europa"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Il modello italiano del riciclo è virtuoso. Il nostro paese è sicuramente da prendere ad esempio”. Così, Letizia Moratti (Mep Commissione Itre), all’evento organizzato da Conai, in collaborazione con il Corriere della Sera, presso la Borsa di Milano, dal titolo ‘Il futuro della sostenibilità tra sfide emergenti e transizione competitiva’.  

“L’Italia ha già superato i target del 2025 e nel 2024 siamo arrivati ad un 76,7% di riciclo, quindi un modello che deve essere preso in considerazione dall’Europa e da altri paesi. Per far questo – prosegue Moratti – il vecchio continente deve semplificare le regole, orientarle al risultato, puntare sull’innovazione di processo e prodotto, favorendo quindi gli investimenti. Deve fare in modo che le procedure per le autorizzazioni, per esempio quelle ambientali, siano più rapide. Inoltre bisogna superare il concetto di rifiuto in modo tale che ci sia in Europa un’armonizzazione che non porti un paese a pensare ad un rifiuto in un certo modo e un paese a classificarlo in un modo diverso”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.