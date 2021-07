ROMA – Circa 40 cassonetti dei rifiuti sono stati dati alle fiamme nella notte in zona Tor Bella Monaca a Roma. Il promo rogo, con tutta probabilità doloso – a quanto accertato dei Vigili del Fuoco e dai Carabinieri- è stato appiccato poco dopo la mezzanotte in via Domanico. In fiamme 20 cassonetti. Il secondo incendio si è verificato alle 3.30 in via Giovanni Battista Scozza. Anche qui circa 20 cassonetti sono stati distrutti dalle fiamme di un rogo di origine dolosa, poi spento dai Vigili del fuoco. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca.

LEGGI ANCHE: Rifiuti Roma, ordinanza Lazio: “I Tmb di Malagrotta fino al 15 luglio smaltiranno a Viterbo”

Rifiuti, Gualtieri: “Roma vicina all’allarme sanitario, se Raggi non agisce sarà commissariata”

Rifiuti Roma, ordinanza Raggi su discarica di Albano: avvocatura della Città Metropolitana boccia l’ipotesi

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Rifiuti Roma, a Tor Bella Monaca dati alle fiamme 40 cassonetti proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento