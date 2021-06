Rifiuti Roma, in arrivo l’ordinanza di Raggi per riaprire la discarica di Albano

ROMA – La sindaca della Città Metropolitana di Roma, Virginia Raggi, ha dato mandato agli uffici di preparare un’ordinanza per la riapertura della discarica di Albano. L’atto, secondo quanto apprende l’agenzia Dire, ha irritato non poco l’assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, ed è arrivato in coda alla riunione sull’emergenza rifiuti nella Capitale convocata online dal prefetto Matteo Piantedosi alla quale hanno partecipato anche il ministero dell’Ambiente, Ama, E. Giovi e Arpa Lazio.

L’impianto di smaltimento della cittadina dei castelli romani è chiuso dal 2016 dopo un incendio che ha distrutto il tmb (che funzionava in collegamento con la discarica), ha ancora volumetrie autorizzate fino al 2024 per 250.000 metri cubi ma in alcuni pozzi spia di quell’invaso i valori limite relativi alle concentrazioni degli inquinanti sarebbero stati superati e sarebbero ancora in corso alcuni rilievi dell’Arpa Lazio. La situazione dei sacchetti di immondizia a terra nelle strade di Roma è vicina al collasso e il ministero dell’Ambiente ha “invitato caldamente” a trovare una soluzione. Inoltre da una parte la società E. Giovi, che gestisce in amministrazione giudiziaria i due tmb di Malagrotta, ha fatto sapere che senza ulteriori interventi per garantire lo smaltimento degli scarti da giovedì non potrà ritirare da Ama 3.400 tonnellate di immondizia ogni settimana e dall’altra anche la Saf, azienda di proprietà dei comuni della provincia di Frosinone, ha annunciato di avere problemi con lo smaltimento e per questo sarà costretta sempre da giovedì ad annullare l’aiuto che dava a Roma. Un altro problema sembra stia per verificarsi nella provincia di Latina, dove il tmb Rida (anche in questo caso per mancanza di sbocchi nelle discariche) dovrà diminuire di 350 tonnellate al giorno il tal quale raccolto nei comuni della provincia pontina.

Nel corso della riunione col prefetto Piantedosi da più parti sarebbero arrivate critiche al Campidoglio per la sottovalutazione dell’ennesima emergenza e dell’assenza di provvedimenti. Probabilmente proprio per questo Virginia Raggi, nella sua veste di sindaca della Città Metropolitana, ha deciso di fare un’ordinanza per la riapertura della discarica di Albano. L’assessore ai Rifiuti del Lazio, Massimiliano Valeriani, avrebbe sottolineato l’atteggiamento contraddittorio dell’amministrazione 5 Stelle che da una parte chiede agli altri comuni del Lazio di prendere i rifiuti di Roma e dall’altra vuole che venga chiuso l’unico tmb di proprietà di Ama, quello di Rocca Cencia. Gli incontri al tavolo istituto dal prefetto di Roma saranno sempre più frequenti, per monitorare l’andamento della situazione dell’immondizia nella Capitale, il prossimo dovrebbe svolgersi tra una decina di giorni.

