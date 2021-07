RIOMA – Salvo colpi di scena lunedì la discarica di Albano continuerà a restare chiusa e nessun camion potrà conferire i rifiuti di Roma. Con una lettera inviata alla Città Metropolitana, al prefetto della Capitale, alla Regione Lazio, ad Ama e alle 4 aziende che trattano nei loro impianti il tal quale della Capitale, la EcoAmbiente, società proprietaria dell’impianto di smaltimento dei Castelli Romani, ha comunicato che “la compagnia assicurativa non ha ancora effettuato la formale voltura ad Ecoambiente S.r.l. della polizza fidejussoria, attualmente attiva per la gestione operativa della discarica sita in Via Ardeatina Km. 24.640 – Albano Laziale (RM). Pertanto non sarà garantito il servizio di conferimento previsto per lunedì 26 p.v.”.

LEGGI ANCHE: Rifiuti, Zingaretti sbotta: “Cittadini italiani si sono rotti i coglioni della monnezza di Roma”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Rifiuti Roma, la discarica di Albano lunedì non aprirà proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento