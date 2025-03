Rifiuti, Ventura (Amsa): “Vogliamo sensibilizzare cittadinanza su uso cestini stradali”

(Adnkronos) – “L’obiettivo della campagna è sensibilizzare le persone ad utilizzare correttamente i cestini stradali, che sono uno strumento utile al decoro di tutte le strade e delle piazze che abitiamo”. Lo ha dichiarato la presidente di Amsa, Carlotta Ventura, alla presentazione della campagna ‘Mettici la Testa’, che ha preso il via a Milano con l’inaugurazione di un’installazione interattiva per portare cittadini, city users e turisti ‘dentro’ al fenomeno dell’utilizzo improprio dei cestini stradali. In piazza XXV aprile un enorme contenitore alto circa 7 metri è diventato, quindi, uno spazio di riflessione in cui le persone possono letteralmente ‘mettere la testa’ e osservare il problema dei conferimenti errati.

“E’ un modo giocoso, quello utilizzato, sull’onda di intrattenere e non essere prescrittivi o punitivi. Speriamo che abbia il risultato di coinvolgere le persone, spiegare loro come si utilizzano correttamente i cestini, in quanto non si utilizzano per i rifiuti di casa, ma sono adibiti per i piccoli rifiuti che abbiamo in mano quando siamo per strada”, ha spiegato Ventura, aggiungendo che “la campagna ‘Mettici la Testa’ non è sola, fa parte di un filone di conversazione con i cittadini, in cui spieghiamo all’impegno degli operai, dei colleghi, degli spazzini e l’impegno dell’azienda nell’investire anche nell’educazione e nel rispetto verso gli altri”.