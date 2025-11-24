lunedì, 24 Novembre , 25

“Riflessi di Solitudine”: un viaggio tra psiche, arte e pensiero critico

Da Hopper alla legge Basaglia: tra immagini, memoria e psiche all’AreaLab35, proiettato un video con le foto di Stefano Renna e Sergio Siano

Psiche, arte e pensiero critico sono le parole chiave del ciclo di incontri programmati nella factory ricreativa di AreaLab (Centro Direzionale, Isola G5) che conferma la sua mission di luogo dove l’arte e la cultura mirano a gettare il seme della rigenerazione urbana.

Un vero e proprio percorso nella Psicoanalisi dell’arte è quello in cui si incammineranno i partecipanti alla presentazione del nuovo saggio “Riflessi di Solitudine” (pubblicato da Edizioni ETS Pisa) scritto dallo psicoanalista e filosofo Pier Giorgio Curti (nella foto in alto).

Un viaggio nelle zone d’ombra, nei pieni e nei vuoti dell’esperienza umana, dove l’atto creativo diventa specchio del Sé profondo e strumento di trasformazione.

Nel corso della serata si è svolta una proiezione videodal titolo “Once upon a Time (c’era una volta)” con le fotografie di Sergio Siano e Stefano Renna che attraverso i loro decennali archivi (1985/2025) hanno ricostruito la storia dell’ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi, già nuovo manicomio provinciale di Napoli, prima e dopo l’avvio del suo lento processo di chiusura per effetto della legge Basaglia. L’incontro con l’autore è stato moderato da Carla Boccia.

Nel suo libro, Curti costruisce un viaggio inedito tra psicoanalisi, filosofia e arti visive: una galleria di specchi in cui la solitudine si rivela esperienza complessa, mai lineare.

Da Hopper alle fratture dell’Io speculare, dal pensiero “solitario” di Nietzsche ai territori interiori della psicoanalisi, l’autore invita a guardare la solitudine come una soglia: un luogo in cui l’identità si decentra, si svuota, si trasforma — e forse trova un nuovo modo di abitare il mondo.

L’incontro a AreaLab35 è stata un’occasione unica per riflettere su come crisi, mancanza e distanza possano trasformarsi in territori generativi, capaci non solo di dischiudere nuove forme del pensiero, ma anche di alimentare immaginazione e creatività.

In un’epoca dominata da iperconnessione e rumore di fondo, Riflessi di Solitudine offre un controcanto necessario: uno spazio per ascoltare ciò che resta nell’ombra, per comprendere le nostre fratture e riconoscere nella solitudine non solo una ferita, ma anche una soglia.

Un percorso nella psicoanalisi dell’arte

Con Riflessi di Solitudine, lo psicoanalista Pier Giorgio Curti realizza una sorprendente intersezione tra psicoanalisi, filosofia e arti visive, esplorando ciò che solitamente resta ai margini: le zone d’ombra, le soglie dell’identità, i pieni e i vuoti dell’esperienza umana.

Quello che propone non è un semplice saggio teorico, ma un vero e proprio viaggio nella psicoanalisi dell’arte, dove l’atto creativo diventa “specchio del Sé profondo” e strumento di trasformazione.

La solitudine, qui, non è ridotta a condizione negativa o isolamento emotivo, ma interpretata come paesaggio interiore, una soglia attraverso cui la mente umana rinegozia confini, desideri, memorie. Una condizione che può destabilizzare, ma anche generare nuove possibilità.

Curti invita il lettore a considerare la solitudine come un laboratorio dell’identità: un luogo in cui il soggetto si decentra, si svuota, si ricompone, e forse trova un modo nuovo di abitare il mondo.

