riforma-fiscale-e-manovra-2026:-leo-e-carbone-al-focus-dei-commercialisti-napoletani

Giovedì 12 marzo alle ore 9,00 all’Hotel Excelsior esperti a confronto su Rottamazione, Irpef e reddito d’impresa

NAPOLI – Il sistema fiscale italiano è al centro di un processo di aggiornamento e semplificazione che punta a rafforzare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti.

Le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2026 saranno al centro del convegno in programma giovedì 12 marzo, dalle ore 09,00 nella sala Partenope dell’Excelsior di Napoli, promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli con la Fondazione Odcec partenopea.

All’incontro prenderanno parte numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo professionale, a partire dal vice ministro dell’Economia Maurizio Leo e dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, che apriranno il confronto sui principali interventi normativi e sulle prospettive della riforma fiscale.

Il convegno sarà introdotto dai saluti istituzionali del presidente dell’Odcec di Napoli Matteo De Lise, del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, del prefetto di Napoli Michele Di Bari e del generale di corpo d’armata Francesco Greco, comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di Finanza. A introdurre i lavori sarà Vincenzo Moretta, presidente della Fondazione Odcec Napoli.

L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento e confronto sulle principali novità fiscali contenute nella manovra finanziaria e sulle misure che incideranno sull’attività di professionisti, imprese e contribuenti.

La prima sessione, moderata da Raffaele Scognamiglio, presidente della Commissione Imposte Dirette e Indirette dell’Odcec Napoli, sarà dedicata agli aspetti più rilevanti della normativa tributaria.

Tra gli interventi in programma quello di Pasquale Saggese, coordinatore della Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti, che analizzerà la cosiddetta “rottamazione quinques”, mentre Pasquale Formica, docente della Guardia di Finanza, approfondirà il nuovo regime fiscale relativo a plusvalenze e dividendi nel reddito d’impresa.

A seguire, Fernando Marotta, capo settore controllo PMI della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate, illustrerà le opportunità legate all’iperammortamento e alle agevolazioni sugli investimenti, mentre Anna Maria Argentino, consigliere della Fondazione Odcec Napoli, si concentrerà sulle novità relative al reddito delle persone fisiche, con particolare attenzione alla cedolare secca, alla rimodulazione delle aliquote Irpef, ai limiti alle detrazioni e alle novità in materia di lavoro dipendente.

La seconda sessione, moderata da Alessandro Lazzarini, vicepresidente della Commissione Imposte Dirette e Indirette, sarà invece dedicata ad alcune tematiche operative di grande interesse per professionisti e imprese.

Gaetano Scala, capo settore grandi contribuenti della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania, analizzerà il tema delle operazioni straordinarie e del riporto delle perdite, mentre Giovanni Federico, dottore commercialista, illustrerà le novità sul reddito d’impresa e sulle rettifiche degli errori contabili.

Un focus particolare sarà dedicato anche al contrasto all’evasione fiscale: Paolo Consiglio, colonnello e comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, presenterà gli indirizzi operativi dell’azione di controllo per il 2026. Chiuderà la sessione l’intervento della commercialista Cristiana Ciabatti, che approfondirà il tema dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Il convegno si concluderà con una tavola rotonda dedicata ai rapporti tra Fisco e contribuente a due anni dall’avvio della riforma fiscale, coordinata da Vincenzo Moretta.

Al confronto parteciperanno, tra gli altri, Matteo De Lise, Elbano de Nuccio, la vicepresidente dell’Odcec Napoli Immacolata Vasaturo, il coordinatore della struttura di missione ZES unica Giosy Romano, il vice capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia Luigi Vinciguerra, il direttore Carbone e il vice ministro Leo.

L’iniziativa, organizzata dalla Commissione Imposte Dirette e Indirette dell’Odcec Napoli e dalla Fondazione Odcec, si propone di offrire un quadro aggiornato sulle principali novità fiscali e di favorire un dialogo costruttivo tra istituzioni, amministrazione finanziaria e professionisti, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema tributario e rafforzare la collaborazione tra Fisco e contribuenti.