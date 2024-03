Riforma fiscale, su canali ODCEC Roma ciclo di interviste a esperti di settore

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, guidato dal presidente Giovanni Battista Calì, ha dato vita a un ciclo di videointerviste dedicate alla Riforma Fiscale, alcune delle quali già pubblicate sulla propria pagina LinkedIn e condotte da Riccardo Gabrielli, in qualità di Consigliere ODCEC di Roma delegato alla formazione e agli eventi culturali.

A discutere dello stato dell’arte della Riforma Fiscale con Gabrielli sono di volta in volta dottori commercialisti, presidenti o membri delle commissioni competenti per le materie oggetto di discussione, ovvero ospiti esterni con rilevante esperienza sui temi in trattazione.

La prima intervista, già pubblicata sulla pagina LinkedIn dell’ODCEC di Roma, si è tenuta assieme alla collega Nicoletta Mazzitelli, presidente della commissione Iva dell’Ordine e componente della commissione Iva del Consiglio Nazionale, e Pierpaolo Maspes, componente della commissione Iva del Consiglio Nazionale e della commissione ministeriale di esperti in materia di Iva per l’attuazione della riforma tributaria. Nei cinque approfondimenti si parla delle novità relativamente all’Iva, partendo dalla legge delega ed affrontando i temi più rilevanti ed innovativi della riforma.

Il secondo approfondimento, in via di pubblicazione, ha come oggetto il tema del Tax Control Framework e dell’adempimento collaborativo; nel corso dell’intervista, i commercialisti Carlo Sauve e Alessandro Bucchieri, rispettivamente Head of Tax di Poste Italiane e di Enel, hanno raccontato le loro esperienze in materia e discusso, assieme al moderatore, opportunità e spunti critici dell’intera disciplina così come modificata dalla Legge delega e dal decreto di attuazione.

Seguiranno nelle prossime settimane ulteriori interviste tematiche sulle novità della riforma.

Gabrielli afferma: “L’iniziativa testimonia la presenza costante e capillare dell’ODCEC Roma sui temi tecnici più rilevanti della riforma fiscale, dalla sua genesi all’attuazione. Queste interviste offrono un’opportunità unica per approfondire le novità legislative e discutere dei temi più rilevanti e innovativi della riforma fiscale. In qualità di consigliere dell’ODCEC di Roma delegato alla formazione e agli eventi culturali, ho avuto il privilegio di condurre le conversazioni con esperti del settore, che offrono un’analisi approfondita dello stato dell’arte, arricchita dalla loro esperienza e competenza. Nelle prossime settimane, continueremo a pubblicare ulteriori interviste tematiche sulle novità della riforma, offrendo un’ampia panoramica sulle sfide e le opportunità per i professionisti del settore e per l’intero panorama economico italiano”.

