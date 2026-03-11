mercoledì, 11 Marzo , 26
HomeNewsRiforma forense, commercialisti esprimono forte preoccupazione
riforma-forense,-commercialisti-esprimono-forte-preoccupazione
Riforma forense, commercialisti esprimono forte preoccupazione
News

Riforma forense, commercialisti esprimono forte preoccupazione

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Cuchel (Anc): “Rischi per le altre professioni regolamentate”

L’Associazione nazionale commercialisti, presieduta da Marco Cuchel, torna a esprimere forti perplessità sui contenuti della proposta di riforma della professione forense attualmente in discussione.

L’organizzazione sindacale dei commercialisti si unisce così alle preoccupazioni manifestate anche da altre 23 professioni ordinistiche, che guardano con attenzione agli sviluppi della normativa.

L’intervento dell’Anc arriva dopo le dichiarazioni diffuse da Professionisti Insieme, il coordinamento che riunisce diversi Ordini professionali, tra cui quello dei commercialisti e quello degli avvocati.

Secondo l’associazione, la questione centrale riguarda l’ipotesi di introdurre una riserva in favore degli avvocati per l’attività di consulenza legale, un tema che negli ultimi giorni ha suscitato preoccupazione tra numerosi rappresentanti delle professioni regolamentate.

Nel commentare il dibattito in corso, l’Anc evidenzia come il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Elbano de Nuccio, sia intervenuto pubblicamente per ridimensionare le preoccupazioni emerse.

«Ancor prima del diretto interessato, cioè il presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco, il presidente del nostro Consiglio nazionale ha ritenuto opportuno intervenire attraverso i canali istituzionali per spegnere le polemiche sorte attorno alla possibile introduzione della riserva agli avvocati per la consulenza legale», sottolinea Cuchel

Secondo quanto sostenuto dal Consiglio nazionale dei commercialisti, non ci sarebbero motivi di particolare allarme per la categoria. Il testo della riforma, infatti, includerebbe una clausola che salvaguarderebbe le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate.

«Il provvedimento – sottolinea il presidente dell’Anc – contiene una clausola di riserva di legge a favore delle professioni regolamentate, specificando che restano ferme le competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre categorie professionali».

Una lettura che però non convince l’Associazione nazionale commercialisti. Nel proprio comunicato, infatti spiega di aver esaminato attentamente il testo alla ricerca di una norma che attribuisca esplicitamente l’attività di consulenza ad altre professioni regolamentate.

«Abbiamo letto con attenzione – sottolinea Cuchel – ma non troviamo alcuna disposizione che assegni formalmente la consulenza ad una specifica categoria professionale».

Da qui la richiesta rivolta direttamente al presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti: chiarire a quali professioni sarebbe oggi riservata l’attività di consulenza.

«La consulenza è forse riservata ai commercialisti? Oppure ad altre professioni? A nostro avviso – osserva – si tratta attualmente di un’attività libera, esercitata da professionisti dotati delle competenze necessarie, tra cui anche i commercialisti».

Proprio per questo motivo, secondo l’associazione, la clausola di salvaguardia citata dal Consiglio nazionale non sarebbe applicabile al caso specifico della consulenza.

Secondo l’Anc, infatti, qualora la riforma venisse approvata nella formulazione attuale, l’attività di consulenza legale rischierebbe di diventare una competenza esclusiva degli avvocati, con un impatto significativo sulle altre professioni che oggi operano nello stesso ambito.

La proposta di riforma della professione forense è attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera, dove il testo è oggetto di discussione e possibili modifiche.

Per questo motivo il confronto tra le diverse categorie professionali resta aperto e il dibattito si concentra sul delicato equilibrio tra le competenze delle varie professioni regolamentate, un tema che potrebbe avere effetti rilevanti sull’organizzazione delle attività professionali nel settore economico-giuridico.

Previous article
Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 11 marzo 2026

POST RECENTI

News

ANEA, Mascolo eletto presidente: “Rafforzare governance e ruolo degli Egato”

Nel corso dell’assemblea nazionale di ANEA, riunita quest’oggi a Roma, Luca Mascolo è stato eletto presidente dell’associazione che riunisce gli enti di governo d’ambito del...
News

Enzo D’Alò e Maricla Affatato in cattedra alla Scuola Regionale Audiovisivo “Francesco Rosi” di Napoli

Nella mattinata Ninni Cutaia, Assessore alla Cultura della Regione Campania in visita agli spazi del Distretto Campano dell’Audiovisivo Napoli. Il secondo ciclo di incontri di orientamento della Scuola...
News

Azimut, raccolta netta a febbraio 2026 a 1,7 mld di euro

Contributo rilevante sia nei Mercati pubblici sia nei Private markets Il gruppo Azimut ha riportato nel mese di febbraio 2026 una raccolta netta complessiva di 1,7...
News

Maltempo, CNA-Confartigianato: bene Governo ma risorse insufficienti

Danni mareggiate non indennizzati da polizze catastrofali Il Governo ha reagito prontamente ai danni causati dalle condizioni meteorologiche avverse in Sicilia, Calabria e Sardegna, tuttavia le...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.