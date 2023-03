Riforme, Cassese: Costituzione stabilisca durata premier

“È quello il problema, non i poteri del presidente del consiglio”

Roma, 7 mar. (askanews) – “Si pensa che il problema del presidente del Consiglio italiano sia un problema di poteri, questo è sbagliato: è un problema di durata, perché il presidente del Consiglio italiano, se ha una maggioranza parlamentare sicura, e un governo che non ha fratture al proprio interno, è più potente del presidente Usa”. Lo ha sostenuto il costituzionalista Sabino Cassese nel corso di un confronto sulle riforme istituzionali insieme al ministro delle riforme Elisabetta Casellati presso la Fondazione Luigi Einaudi.

“Non bisogna pensare – ha aggiunto Cassese – che il presidente il consiglio abbia meno poteri, è la” sua scarsa “durata che finisce per invalidare la forza dei suoi poteri”.

“Il problema – ha concluso Cassese – è stabilire in Costituzione che il presidente del consiglio deve durare per un certo tempo, così come scritto per il parlamento e come scritto per il presidente la Repubblica, e che non si può sostituire il presidente del Consiglio se non con una procedura rafforzata come la sfiducia costruttiva”.

