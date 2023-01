Riforme, Meloni: dialogo ma no a dilazioni, voglio risultati

“Il Presidenzialismo resta uno dei nostri grandi impegni”

Milano, 14 gen. (askanews) – “La riforma in senso presidenziale dello Stato, rimane uno dei nostri grandi impegni. Consegnare all’Italia istituzioni più veloci, più stabili è un impegno preso con i cittadini e come tutti gli impegni presi intendiamo mantenerlo. Parleremo con tutti, cercheremo riforme il più possibile condivise ma sia chiaro: gli italiani ci hanno dato un mandato, e noi quel mandato intendiamo portarlo a termine. Dialogando, ma senza lasciare che atteggiamenti dilatori di altri ci impediscano di andare dove gli italiani ci hanno chiesto di arrivare. Noi vogliamo portare a casa i risultati, tutto il resto non ci interessa”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento con la kermesse organizzata a Milano da Fratelli d’Italia in vista delle Regionali in Lombardia.

Una regione, ha detto Meloni, che deve diventare “sempre più forte e capace di rispondere alle istanze del territorio. E questo passa anche per l’approvazione virtuosa dell’autonomia differenziata, insieme alle altre riforme che questo governo intende portare avanti per ammodernare lo Stato e le istituzioni”.

