L’operazione della Guardia di Finanza

Nell’ambito del piano di controllo del territorio per il contrasto dei traffici illeciti, sabato scorso una pattuglia su strada della Compagnia della Guardia di Finanza di Capua ha intercettato una cisterna a doppio scomparto contenente gasolio per autotrazione e benzina intenta ad effettuare uno scarico illecito, sottoponendo a sequestro oltre 27 tonnellate di prodotto petrolifero, pari a circa 35.000 litri, oltre al mezzo utilizzato per il trasporto. Denunciati all’Autorità Giudiziaria il conducente dell’automezzo e un acquirente del carburante sorpreso a riempire diverse taniche.

In particolare, spiega una nota, nel corso di una perlustrazione nelle vicinanze del casello autostradale di Santa Maria Capua Vetere,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rifornimenti illegali di gasolio nel parcheggio del cimitero di Capua, 2 denunciati proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento