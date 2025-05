rigettato-il-ricorso-contro-la-decadenza-di-todde:-“decide-il-consiglio-regionale”

CAGLIARI – Rigettato il ricorso della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, sul caso decadenza, e contro l’ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale in seno alla Corte d’appello di Cagliari.

Così nella sentenza del collegio della prima sezione civile del Tribunale di Cagliari, presieduto dal giudice Gaetano Savona, depositata oggi in cancelleria.

“Deve confermarsi in questa sede che non rientra nella competenza del Collegio di garanzia, né in quella del Tribunale adito per l’impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione, pronunciare l’eventuale decadenza della ricorrente”, è specificato. La competenza è “dunque rimessa dalla legge al Consiglio regionale. All’organo amministrativo di controllo e poi a quello giurisdizionale, che non intende esondare dall’alveo delle proprie competenze, è rimesso esclusivamente l’accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali”.

Effettuato questo vaglio, “che rimane insindacabile dal Consiglio regionale, quest’ultimo assumerà le sue determinazioni sulla decadenza”.

Le spese del giudizio, si legge ancora, “devono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della novità e peculiarità della vicenda, dell’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali e della complessità delle questioni giuridiche trattate”.

CENTRODESTRA GONGOLA E VA ALL’ATTACCO

“Questi sono i chiodi sulla bara della giunta Todde, di questa legislatura che non è mai iniziata”.

Così alla ‘Dire’ Stefano Tunis, consigliere regionale di Sardegna al Centro20venti. “Se Todde avesse un minimo di coscienza restituirebbe immediatamente la parola agli elettori, dimettendosi- attacca Tunis-. Il tribunale di Cagliari oggi ha respinto ogni tesi sostenuta dalla ricorrente, e quindi credo che il Consiglio regionale debba rapidamente prendere atto di questo e prepararsi a restituire la parola agli elettori, dando un nuovo governo alla Sardegna”.

Concetti ribaditi da Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori: “Questa è la fine di questa legislatura. La fine politica si era già vista, perché i scarsi risultati ottenuti in quest’anno e mezzo, le leggi impugnate, le divisioni in maggioranza le conoscevamo già. Sospettavamo che anche dal punto di vista giuridico sarebbe arrivata la parola fine, questa sentenza direi che chiarisce che le irregolarità c’erano tutte, e che avrebbero dovuto comportare la decadenza”.

Su questo però, specifica, “non si deve esprimere il Tribunale, ma il Consiglio regionale. In ogni caso, il fatto che sia stato messo nero su bianco che il rendiconto non è accettabile, sancisce la fine di questa legislatura. Quella politica la conoscevamo già, adesso c’è anche quella giuridica”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it