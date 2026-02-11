rigopiano,-appello-bis:-condannati-3-funzionari-della-regione-abruzzo

Roma, 11 feb. (askanews) – Condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo per il disastro dell’hotel Rigopiano a Farindola. La decisione è stata comunicata dai giudici della corte d’appello di Perugia nel procedimento bis sulla tragedia del gennaio 2017.

La sentenza d’appello di bis sulla tragedia di Rigopiano è arrivata dopo oltre nove ore di camera di consiglio. I giudici di Perugia hanno condannato a due anni 3 dipendenti della Regione Abruzzo, mentre ha assolto i loro colleghi Sabatino Belmaggio, Emidio Rocco Ernesto Primavera e Carlo Giovani. Stessa decisione per l’allora sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta perché “il fatto non costituisce reato”. Mentre è prescritta la posizione di un dirigente comunale di Farindola e dei due funzionari del settore viabilità della provincia di Pescara.