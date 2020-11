Rijeka piegato dal Covid, il tecnico Rozman lancia l’allarme: la situazione

“Siamo in difficoltà, anche a causa del Coronavirus. Lo ha detto Simón Rozman, allenatore del Rijeka, club croato impegnato giovedì in Europa League contro il Napoli. “Ogni tre ore misuriamo la temperatura dei giocatori, ogni tre ore scopro che ho una squadra diversa pronta a scendere in campo. A questo punto – conclude – spero di avere dodici o tredici giocatori abili e arruolabili contro il Napoli, altrimenti dovremmo giocare con i più giovani”.

Questo proprio non ci voleva. Al di là dei giocatori croati affetti da covid a cui va il nostro più grande in bocca al lupo, questa situazione si può riverberare in negativo anche in casa Napoli. Il virus ha un tempo di incubazione molto esteso (Napoli Genoa è un caso scuola sotto questo punto di vista) ed è assai probabile che altri giocatori del Rijeka siano infetti.

