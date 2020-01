Riki escluso da Sanremo 2020 per la cover di una canzone? Il servizio a Striscia la notizia | video Mediaset

Riki escluso da Sanremo 2020 per la cover di una canzone? Nella puntata di Striscia la notizia di oggi, mercoledì 29 gennaio, l’inviato Pinuccio ha raccolto segnalazioni che testimonierebbero come il cantante Riccardo Marcuzzo, tra i 24 Big in gara al Festival, abbia intonato su Instagram alcuni versi del brano “L’edera” di Nilla Pizzi, che eseguirà nella serata dedicata proprio alle cover. Secondo quanto riferito nel servizio, però, questo comportamento violerebbe il regolamento. Il video da Mediaset Play.

