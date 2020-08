AGI – “La polizia militare mi ha arrestato nello svolgimento delle mie attività, mi ha ammassato in una cella, senza cibo e con poca acqua per 60 ore” e grazie al “gran bel lavoro” dell’ambasciata italiana in Bielorussia, “sono stato liberato”. È il racconto del giornalista freelance italiano, Claudio Locatelli, fermato nei giorni scorsi a Minsk dalla polizia, durante gli scontri con i manifestanti che stanno contestando i risultati delle presidenziali che il 9 agosto, tra accuse di brogli, hanno consegnato il sesto mandato ad Aleksandr Lukashenko.

In un video su Facebook, Locatelli – che si definisce ‘giornalista combattente’

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rilasciato il reporter italiano arrestato in Bielorussia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento