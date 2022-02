Rilevate 24 navi da guerra russe nel mar del Giappone

TOKYO – Il ministero della Difesa giapponese ha reso noto di aver intercettato e rilevato 24 navi da guerra russe (tra cui un cacciatorpediniere e diversi sottomarini) dal primo febbraio ad oggi in attività nel Mar del Giappone e nella parte meridionale del Mare di Okhotsk.

“Le esercitazioni da parte della marina militare russa, annunciate già il mese scorso dal loro ministero della difesa come misura necessaria a garantire la sicurezza della regione, arrivano in concomitanza con le recenti attività al confine con l’Ucraina”, ha dichiarato in conferenza stampa il ministro della Difesa giapponese Nobuo Kishi, osservando come la vera natura delle esercitazioni sarebbe quella di “dimostrare di essere in grado di operare contemporaneamente sia a est che a ovest.

